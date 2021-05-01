Son dakika haber... İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUZLA'DA İŞÇİLERLE YAPTIĞI İFTARIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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Son dakika haber... İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUZLA'DA İŞÇİLERLE YAPTIĞI İFTARIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrika işçilerle iftarda buluştu.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrika işçilerle iftarda buluştu. Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunu lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar." dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Ne yazık ki bu sadece tabii Türkiye'de değil, işte bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok çok farklı olarak anlatırken, işte bugün Paris'te bütün mağazaların cam, çerçeve her taraf yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi artık fırsat yok ve fırsat da zaten vermeyeceğiz. Yani işçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin adeta bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Hamdolsun son aldığım bilgilere göre de Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yani yaralama, vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, Emek Bayramı diyeceğim, kutlu olsun, nice bugünlere Allah bizleri kavuştursun."

Son dakika haber... İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUZLA'DA İŞÇİLERLE YAPTIĞI İFTARIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Son dakika haber... İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUZLA'DA İŞÇİLERLE YAPTIĞI İFTARIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Son dakika haber... İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUZLA'DA İŞÇİLERLE YAPTIĞI İFTARIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Son dakika haber... İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUZLA'DA İŞÇİLERLE YAPTIĞI İFTARIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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