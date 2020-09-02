Son dakika haber: İSTANBUL -BEYOĞLU'NDA KIRGİZİSTAN KONSOLOSLUĞU BİNASINDA YANGIN
Gelen son dakika haberlerine göre Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgizistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı.
02.09.2020 22:56 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:00
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgizistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
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Kaynak: DHA