Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
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Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BEYOĞLU'nda sokakta yürüyen Ukraynalı turiste tekme ve yumruklarla saldıran 3 kişi, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ederek kaçtı.

BEYOĞLU'nda sokakta yürüyen Ukraynalı turiste tekme ve yumruklarla saldıran 3 kişi, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ederek kaçtı. Yaşanan gasp güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 31 Ağustos Salı günü gece saatlerinde Firuzağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaklarda dolaşan ve çevreyi gözleyen şüpheli 3 kişi önce bir iş yerinin güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Daha sonra bir alt sokağa giden şüpheliler, yoldan geçen Ukraynalı bir turiste seslendi. Turistin yanına giden şüphelilerden biri yumruk atarak turisti yere düşürdü. Tekme ve yumruklarla turiste saldıran kişiler bıçakla da tehdit etti. Ukraynalı gencin cebinden telefonu ve cüzdanını zorla alan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"UKRAYNALI BİR GENCİ GÖZLERİNE KESTİRMİŞLER"

Yaşanan olayı analtan çevredeki bir esnaf 'Yan komşum bana geldi. Kamerasıyla oynandığını söyledi. Görüntüleri de bana gösterdi. 3 kişi burada bekliyorlar. Yoldan geçen arabaları ve insanları gözlemliyorlar. Daha sonra geliyorlar kameranın yerini değiştiriyorlar. Ben de görüntüleri seyrettikten sonra o görüntüleri bir komiser arkadaşa attım. Buradan çıktıktan sonra alt sokağa gitmişler. ya 6 kişi ya da 3 kişilerdi çünkü kıyafetler farklı. Montlarını çıkarıp çantalarına atmış olabilirler. Alt sokakta beklemeye başlamışlar. Ukraynalı bir genci gözlerine kestirmişler. Onu bir anda dövmeye başlamışlar. Aynı zamanda çocuğa bıçak çekerek korkutmuşlar, cep telefonu ve paralarını alarak kaçıyorlar. Zaten görüntülerde bunlar var" dedi.

Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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