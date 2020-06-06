Son dakika haber: İstanbul BBSK'de Hasan Körfez dönemi
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Son dakika haber: İstanbul BBSK'de Hasan Körfez dönemi

Son dakika güncel haberi: Efeler Voleybol Ligi'nde mücadele eden İstanbul BBSK Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Hasan Körfez getirildi.

Son dakika haber: İstanbul BBSK'de Hasan Körfez dönemi
06.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:20

Efeler Voleybol Ligi'nde mücadele eden İstanbul BBSK Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Hasan Körfez getirildi.

Korona virüs sebebiyle iptal edilen Efeler Voleybol Ligi'nde play-off'a kalma başarısı gösteren İBBSK'nin yeni başantrenörü Hasan Körfez oldu. Uzun yıllar İstanbul BBSK'da forma giyip kulübün ilk milli voleybolcusu unvanını elinde bulunduran Körfez, geçen yıl takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

İstanbul BBSK ayrıca Tokat Belediye Plevne'den Gökhan Çatal, Solhan Belediye'den Erden Çelikel ve İnegöl Belediye'den Oğuzhan Doruk ile de sözleşme imzaladı.

Cebeci Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde Kulüp Başkan Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu ve şube yöneticisi Tuncay Yılmaz da hazır bulundu. Fatih Keleş, geçen yıl takımı çalıştıran Hakan Özkan'a teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. Başkan Fatih Keleş, "Kulübümüz her branşta olduğu gibi voleybolda da kendi alt yapısından yetişen oyuncularla mücadelesini sürdürecek, aynı zamanda milli takımlara yeni oyuncular kazandıracaktır. İstanbul BBSK kadrosunda uzun yıllar yer alan Hasan Körfez hocamıza başarılar diliyoruz" dedi.

Kulüp iç transferde ise Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Uğur Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Abdülsamet Yalçın, Emre Berat Fırat, Ahmet Onur Şahin, Emir Kaan Öztürk, Baturay Çağan Serçiler ve Can Koç ile sözleşme yenilendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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