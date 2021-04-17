Son dakika haber... İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı

Son dakika haber: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan