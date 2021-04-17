Son dakika haber... İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı

Son dakika haber... İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Son dakika haber: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İstanbullular şemsiyeleri hazırlayın! Pazartesi sağanak yağış geliyor
İstanbullular şemsiyeleri hazırlayın! Pazartesi sağanak yağış geliyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Nikos Dendias Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Diego Bülent Uygun Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 19:09:35. #1.14#

title