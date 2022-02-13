İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA - Haberler
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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKIRKÖY'de bulunan alışveriş merkezinde müşteriler arasında kavga çıktı.

BAKIRKÖY'de bulunan alışveriş merkezinde müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga eden kişiler güçlükle sakinleştirirken, çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

alışveriş, kavga, Güncel, Haberler

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