Son dakika haber! İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir bölge "riskli alan" ilan edildi
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Son dakika haber! İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir bölge "riskli alan" ilan edildi

02.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:26
Son dakika haber! İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir bölge

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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