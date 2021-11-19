Son dakika haber: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA bir kişi, eline aldığı taşla ATM'lerin ekranlarını kırıp zarar verdi.

BAĞCILAR'DA bir kişi, eline aldığı taşla Atm'lerin ekranlarını kırıp zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay dün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B. isimli kişi cadde üzerinde bulunan ATM'lerin ekranına taş atarak zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, iddiaya göre adam kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada görevli polislere küfür ve hakaret etti. Cebinden çıkardığı bir cisimle polislere saldıran kişi bir polisi de hafif şekilde yaraladı. E.B. polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan şüphelinin farklı suçlardan 9 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli E.B.'nin yine aynı bölgede bulunan ATM'lere yönelik daha öncede saldırı girişiminde bulunduğu ve yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. E.B. hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Ev Hapsi' ve 'Yurt Dışına Çıkış Yasağı' şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

Son dakika haber: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA

Son dakika haber: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA

Son dakika haber: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA

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