Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: *O anlar kameradaMurat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)-ATAŞEHİR'de bisiklet süren 12 yaşındaki Yusuf Serment'e kamyonet çarptı.

*O anlar kamerada

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)-ATAŞEHİR'de bisiklet süren 12 yaşındaki Yusuf Serment'e kamyonet çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. 25. Sokak üzerinde bisiklet süren Yusuf Serment caddeye doğru hareket etti. O sırada bir TIR'ı sollamaya çalışan 34 TIY plakalı kamyonet bisikletli çocuğa çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Serment'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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