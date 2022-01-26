İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI - Haberler
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI

ARNAVUTKÖY'de gişelerde yolda kalan TIR'ı trafik polisleri trafik konisiyle karları temizleyerek kurtardı.

ARNAVUTKÖY'de gişelerde yolda kalan TIR'ı trafik polisleri trafik konisiyle karları temizleyerek kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy-Hadımköy Otoyolu Gişeleri'nde TIR, kara saplandı. Yardım, trafik polisinden geldi. Bir trafik polisi eline aldığı trafik konisiyle karı temizledi. TIR şoförü daha sonra yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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