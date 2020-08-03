Son dakika haber: İstanbul'a tayini çıkan polis memuru kazada yaralandı Son dakika haberlerine göre İstanbul'a tayini çıkan polis memuru kazada yaralandı Ordu'dan tayin olduğu İstanbul'a giden polis memuru, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

İstanbul'a tayini çıkan polis memuru kazada yaralandı

KARABÜK - Ordu'dan tayin olduğu İstanbul'a giden polis memuru, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgidye göre, İstanbul'a tayini çıkan polis memuru B.A (29), yönetimindeki 23 BB 280 plakalı otomobil, Konarı köyünden kara yoluna çıkış yapan K.Y (32), yönetimindeki 34 PM 6116 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü K.Y ve F.G.Y ile diğer otomobilin sürücüsü polis memuru B.A, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA