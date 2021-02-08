Son dakika haber... İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verdi.
08.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:04
Bir son dakika haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar