Son dakika haber | İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah'taki 3 Filistinli ailenin evlerine yönelik "tahliye kararını" erteledi
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Son dakika haber | İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah'taki 3 Filistinli ailenin evlerine yönelik "tahliye kararını" erteledi

Son dakika haber | İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah'taki 3 Filistinli ailenin evlerine yönelik 'tahliye kararını' erteledi
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmalarına ilişkin kararın ertelenmesine hükmetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmalarına ilişkin kararın ertelenmesine hükmetti.

Avukat Hüsnü Ebu Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 3 ailenin evlerinden tahliyesini bir sonraki emre kadar ertelediğini belirtti.

Ebu Hüseyin, Kudüs'teki İsrail Merkezi Mahkemesinin bu yılın başında 1 Ağustos'a kadar söz konusu bu ailelerin evlerini boşaltmaları kararı verdiğini hatırlatarak, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos'ta da farklı 4 ailenin itiraz kararını görüşeceğini kaydetti.

Mahkemede tarafların dinleneceği ve kararın aynı gün çıkıp çıkmayacağının belli olmadığını ifade eden Ebu Hüseyin, "Umutluyuz." diyerek daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

İsrail mahkemeleri, Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai bir karara varılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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