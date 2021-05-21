Son dakika haber | İsrail yönetimi, Hamas ile ateşkese varıldığını doğruladı

Son dakika gelişmesine göre İsrail yönetimi, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 232 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları sonlandırmak için Hamas ile ateşkes anlaşmasına varıldığını teyit etti.