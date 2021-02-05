Son dakika... İsrail vatandaşı Filistinliler suç oranlarındaki artışı ve polisin tavrını protesto etti
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Son dakika... İsrail vatandaşı Filistinliler suç oranlarındaki artışı ve polisin tavrını protesto etti

05.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:01

Son dakika haberi... İsrail vatandaşı Filistinliler, suç olaylarının artması ve İsrail polisinin "ruhsatsız silahların" yayılmasını önlemeye çalışmamasını protesto etmek için çeşitli kentlerde gösteri düzenledi.

İsrail vatandaşı Filistinliler, suç olaylarının artması ve İsrail polisinin "ruhsatsız silahların" yayılmasını önlemeye çalışmamasını protesto etmek için çeşitli kentlerde gösteri düzenledi.

Um el-Fehm, Tamra ve El-Taybe kentlerinde cuma namazı sonrası protestoya başlayan Filistinliler, "polis dışarı" sloganları attı ve kent girişlerine yakın bazı sokakları trafiğe kapattı.

En geniş katılımlı protestoya sahne olan Um el-Fehm kentinde yüzlerce kişi, polis merkezi karşısında toplandı.

Göstericiler, Tamra'da 1 Şubat'ta Filistinli bir öğrencinin öldürüldüğü, bir doktorun da yaralandığı olaya tepkilerini dile getirdi.

İsrail'in kuzeyindeki Tamra kentinde polis ile bir eve ateş açan silahlı grup arasında 1 Şubat'ta çıkan çatışmada, sesler üzerine sokağa çıkan İsrail vatandaşı Filistinli hemşirelik öğrencisi Ahmed Hicazi (22) hayatını kaybederken, ona yardım etmeye çalışan doktor Muhammed Armuş (31) da yaralanmıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Cabir Hicazi, kardeşinin polis tarafından mı yoksa şüpheliler tarafından mı öldürüldüğünü bilmediğini söylemişti.

Geçen yıl şiddet ve organize suç kaynaklı saldırılarda 96 İsrail vatandaşı hayatını kaybetmişti.

İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail polisinin ruhsatsız silahları toplamakta ve suç örgütlerini çökertmekte başarısız olduğunu belirtiyor.

Son dakika... İsrail vatandaşı Filistinliler suç oranlarındaki artışı ve polisin tavrını protesto etti
Son dakika... İsrail vatandaşı Filistinliler suç oranlarındaki artışı ve polisin tavrını protesto etti
Son dakika... İsrail vatandaşı Filistinliler suç oranlarındaki artışı ve polisin tavrını protesto etti
Son dakika... İsrail vatandaşı Filistinliler suç oranlarındaki artışı ve polisin tavrını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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