Son dakika haber! İsrail son iki günde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İsrail son iki günde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti

Son dakika haberi: Lübnan, ülkenin son iki günde 29 kez İsrail tarafından hava sahası ihlaline maruz kaldığını duyurdu.

Son dakika haber! İsrail son iki günde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti
26.07.2020 03:57 | Son Güncelleme: 26.07.2020 04:36

Lübnan, ülkenin son iki günde 29 kez İsrail tarafından hava sahası ihlaline maruz kaldığını duyurdu.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Cuma günü düşman İsrail'e ait keşif uçakları ile 20 kez, cumartesi günü ise 9 kez hava sahası ihlali yapıldı" ifadesi yer aldı.

Hava sahası ihlallerinin tümünün dairesel uçuşla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, söz konusu ihlallerin Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli takip edildiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı da haberinde, "düşman kuvvetlerinin keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava araçları (İHA) kaldırdığını, ülkenin güneyindeki Hula beldesi üzerinde uçurduğunu" duyurdu.

Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Son aylarda her iki taraf kara, hava ve deniz sahaları üzerinde ihlaller yapıldığına dair birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Politika
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor Ekonomi
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek...
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Ekonomi
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Spor
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Magazin
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı 3. Sayfa
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti
Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti
Kayıp kişinin cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
Kayıp kişinin cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Selçuk İnan Gökhan Gönül
Daha Fazla Kız Anne Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İsrail son iki günde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 04:59:13. #1.14#
title