Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın gelişi

İsrail Savunma Bakanı Gantz ve Fas Dışişleri Bakanı Burita görüşmesinden detaylar RABAT - İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.