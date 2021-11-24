Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın gelişi İsrail Savunma Bakanı Gantz ve Fas Dışişleri Bakanı Burita görüşmesinden detaylar RABAT - İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın gelişi

İsrail Savunma Bakanı Gantz ve Fas Dışişleri Bakanı Burita görüşmesinden detaylar RABAT - İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Gantz, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur...

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title