Son dakika haber... İsrail savaş uçakları, İsrail semalarında ABD bombardıman uçağına eşlik etti
AA, Mücahit Aydemir - Güncel
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Son dakika gündem haberi: İsrail savaş uçakları, Basra Körfezi'nden yola çıkan ABD bombardıman uçağına İsrail semalarında eşlik etti.
İsrail savaş uçakları, Basra Körfezi'nden yola çıkan ABD bombardıman uçağına İsrail semalarında eşlik etti.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı F-15 savaş uçaklarının, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı B-52 bombardıman uçağına eşlik ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Ortak uçuş, ABD Hava Kuvvetleri ile yakın iş birliğimizi ve Orta Doğu'da İsrail'in güvenlik ve istikrarını korumanın önemini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.
AA / Mücahit Aydemir - Güncel