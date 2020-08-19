Son dakika haber | İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Son dakika haberlerine göre İsrail savaşa uçakları, abluka altındaki Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi vurdu.
19.08.2020 00:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:16
İsrail savaşa uçakları, abluka altındaki Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi vurdu.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait mevziye 5 roketle saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken, bölgedeki bazı evlerde hasar oluştu.
(İHA)
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Kaynak: İHA