Son dakika haber... - İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Son dakika gündem haberi: - İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu İsrail savaşa uçakları, abluka altındaki Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi vurdu.
18.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:06
- İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
GAZZE - İsrail savaşa uçakları, abluka altındaki Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi vurdu.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait mevziye 5 roketle saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken, bölgedeki bazı evlerde hasar oluştu.
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Kaynak: İHA