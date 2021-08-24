Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu
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Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına ait bir mevzi ile Gazze'nin doğusundaki Al-Zaytoun Mahallesi'nde bir tarım arazisinin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail medyası, hava saldırılarının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak düzenlendiğini ifade etti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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