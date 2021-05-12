Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu

Son dakika gündem haberi... İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde, Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde, Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları bir kaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı.

Son günlerdeki saldırılar arasında en şiddetlisinin bu sabah yaşandığı belirtilirken sonuçlarına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.

Ancak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırılarının kentteki tüm polis merkezi ve karargahlarını hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız