Son dakika haber: İsrail polisinin, Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısı 163'e yükseldi.
Son dakika haberleri... İsrail polisinin, Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısı 163'e yükseldi.
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısı 163'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu