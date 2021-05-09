Son dakika haber... İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı

Son dakika haber... İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda 14 Filistinlinin yaralandığı, 4'ünün hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

Filistin Kızılayı, Doğu Kudüs'ün Et-Tur bölgesinde de İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada bir ilk yardım görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, Filistin Kızılayına ait ambulansın Et-Tur bölgesinde İsrail polisince plastik mermi ve ses bombalarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilere, toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli pis kokulu su, atlı birliklerle plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisinin Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında iki gazeteci de yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden olaylarda birçok Filistinli de gözaltına alındı.

Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olaylar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Aleyna Tilki Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 00:13:09. #1.15#

title