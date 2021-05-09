Son dakika haber... İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda 14 Filistinlinin yaralandığı, 4'ünün hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

Filistin Kızılayı, Doğu Kudüs'ün Et-Tur bölgesinde de İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada bir ilk yardım görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, Filistin Kızılayına ait ambulansın Et-Tur bölgesinde İsrail polisince plastik mermi ve ses bombalarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilere, toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli pis kokulu su, atlı birliklerle plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisinin Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında iki gazeteci de yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden olaylarda birçok Filistinli de gözaltına alındı.

Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olaylar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat