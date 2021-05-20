Son dakika haber: İsrail polisince vurulduğu iddia edilen İsrail vatandaşı Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberi... İsrail polisi tarafından vurulduğu iddiasıyla kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybeden İsrail vatandaşı Filistinli 17 yaşındaki Muhammed Keyvan toprağa verildi.

İsrail polisi tarafından vurulduğu iddiasıyla kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybeden İsrail vatandaşı Filistinli 17 yaşındaki Muhammed Keyvan toprağa verildi.

Keyvan için İsrail'in kuzeyindeki Umm El-Fahm kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Umm El-Fahm Belediye Başkanlığı binası yakınındaki meydanda kılınan cenaze namazının ardından Keyvan'ın naaşı binlerce Filistinlinin omuzlarında mezarlığa kadar taşındı.

Cenaze törenine katılan on binlerce Filistinli, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin ile Tevhid bayrakları taşıdı.

Büyük bir öfke seliyle taşınan Keyvan'ın naaşı Umm El-Fahm'deki El-Mahacine mezarlığında toprağa verildi.

Keyvan'ın, 12 Mayıs'ta Umm El-Fahm kentinde Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale eden İsrail polisleri tarafından vurulduğu belirtilmişti.

İsrail polisi ise Keyvan'ın polis mermisiyle yaralandığı iddiasını yalanlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını öne sürmüştü.

Ağır yaralı olarak İsrail'in Hayfa kentinde bulunan Rambam Hastanesine kaldırılan Keyvan, dün bir hafta süren mücadelenin ardından hayatını kaybetmişti.

Umm El-Fahm kenti, Keyvan'ın vefatının ardından bugün tam kapsamlı greve gitmişti.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat