İsrail polisi, Şam Kapısı'nda kutlama yapan Filistinlileri dağıttı
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İsrail polisi, Şam Kapısı'nda kutlama yapan Filistinlileri dağıttı

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde kutlama yapan Filistinlileri zorla alandan çıkardı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde kutlama yapan Filistinlileri zorla alandan çıkardı.

Filistinliler, İsrail polisince Şam Kapısı'na yerleştirilen barikatların kaldırılmasını kutlamak amacıyla teravih namazının ardından bir araya geldi.

Marş ve ilahiler söyleyen Filistinliler gece geç saatlere kadar kutlamalarına devam etti.

İsrail polisi meydanda toplananların dağılması için anons yaptıktan sonra Şam Kapısı'ndaki Filistinlileri dağıttı.

Kısa süreli gerginliğin ardından Filistinliler yeniden Şam Kapısı önündeki toplanma alanına geri döndü.

İsrail polisi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinliler Ramazan'ın ilk gününden itibaren buna tepki olarak Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi Ramazan'ın ilk 11 gününde Filistinlilere müdahale etmişti.

İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler, 26 Nisan'da Şam Kapısı'ndaki barikatları kaldırmıştı.

İsrail polisi, Şam Kapısı'nda kutlama yapan Filistinlileri dağıttı
İsrail polisi, Şam Kapısı'nda kutlama yapan Filistinlileri dağıttı
İsrail polisi, Şam Kapısı'nda kutlama yapan Filistinlileri dağıttı
İsrail polisi, Şam Kapısı'nda kutlama yapan Filistinlileri dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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