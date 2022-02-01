Son dakika haber! İsrail polisi Pegasus'un mahkeme kararı olmaksızın "kullanılmış olabileceğini" açıkladı

İsrail polisi, "Pegasus casus yazılımın yargı denetimi çerçevesinde kullanıldığı" yönündeki açıklamasından geri adım atarak, yürüttükleri soruşturma sonucunda bu açıklamada "değişiklikler olabileceğini" duyurdu.

İsrail basınındaki haberlere göre, polis, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail polisinin yürüttüğü iç soruşturmada "elde edilen bulgular" sebebiyle Pegasus casus yazılımının "ülke vatandaşlarına karşı mahkeme kararı olmaksızın kullanılmadığı" yönündeki bir önceki beyanda "değişiklikler olabileceği" ifade edildi.

Söz konusu açıklamada konuya ilişkin başka detay verilmedi.

İsrail'de "polis Pegasus'u denetimsizce kullandı" tartışması

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in 18 Ocak'ta yayımlanan "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haberi ülkede tartışma yaratmıştı.

İsrail polisi, haber üzerine yaptığı açıklamada, yaptıkları iç soruşturma sonucunda "Pegasus casus yazılımının yasal çerçevede kullanıldığını, mahkeme kararı olmaksızın devreye sokulmadığını" savunmuştu.

Polis, iç soruşturmasını derinleştirmek ve geçmiş dönemlerde de bu sistemin "prosedürlerin dışında" kullanılmadığından emin olmak için Başsavcılıkla ikinci bir soruşturma başlattıklarını aktarmıştı.

Pegasus casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.