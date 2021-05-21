Son dakika haber... İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
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Son dakika haber... İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail güçleri cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

İsrail güçleri cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesi kutladı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek isteyen Filistinliler'e ses bombalarıyla saldırdı. İsrail polisi Filistinlilere saldırarak, kalabalık grubu dağıtmaya çalıştı.

Son dakika haber... İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haber... İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haber... İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haber... İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
Son dakika haberi! İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
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