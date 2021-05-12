Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı

Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda ses bombaları ve plastik mermilerle Filistinli gençlere yönelik saldırısında 27 kişi yaralandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda ses bombaları ve plastik mermilerle Filistinli gençlere yönelik saldırısında 27 kişi yaralandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasında toplandı.

İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. İsrail polisi, Harem-i Şerif'in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirdiği saldırıda 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayına bağlı 1 sağlık görevlisinin de ayağından plastik mermiyle vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, 1 Filistinlinin de İsrail polisince darbedilerek yaralandığı, 5 Filistinlinin de hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediğini duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'dan çekildiği ve olayların son bulduğunu belirtti.

Şam Kapısı'nda da müdahale

Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda da Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanan gençlere plastik mermi, ses bombaları ile saldırdı ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile tazyikli pis sus sıktı.

Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.

İsrail polisinin Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Eda Ece Cem Yılmaz Özcan Deniz
Spor Diego Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 03:55:20. #1.14#

title