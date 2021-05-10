Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor
Son dakika haberlerine göre İsrail askerlerinin nöbet tutan Filistinlilere sert müdahalesi İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor.
İsrail askerlerinin nöbet tutan Filistinlilere sert müdahalesi
İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci