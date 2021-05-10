Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor
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Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İsrail askerlerinin nöbet tutan Filistinlilere sert müdahalesi İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor.

İsrail askerlerinin nöbet tutan Filistinlilere sert müdahalesi

İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor

Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor
Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor
Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor
Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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