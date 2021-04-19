Son dakika haber! İsrail polisi Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika haber! İsrail polisi Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haber! İsrail polisi Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinden dün gece Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 5 kişinin polise taş attığı ve saldırdığı şüphesiyle" gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 2 Filistinlinin de bugün Şam Kapısı'nda gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail polisi dün akşam, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinli gençlere toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da İsrail polisinin dün akşamki müdahalesinde 4 Filistinli gencin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi 6 gündür Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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