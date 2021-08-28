Son dakika haber... İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber... İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde katıldığı protesto sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 12 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde katıldığı protesto sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 12 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos'ta Gazze doğu sınırına yakınındaki protestoya katılan ve İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 12 yaşındaki Omar Hassan Abu al-Nil hayatını kaybetti. Filistinli çocuğun ölümünün ardından söz konusu protestoda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52. yılı kapsamında düzenlenen protestoya İsrail askerleri gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahalede bulunmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çocuklar da dahil olmak üzere en az 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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