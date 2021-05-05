Son dakika haber! İsrail-Mısır sınırında askerlerden karşılıklı dans

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail-Mısır sınırında görevli askerler, tel örgüler ile ayrılmış olan sınır hattında karşılıklı dans ettiler.

İsrail-Mısır sınırında görevli askerler, tel örgüler ile ayrılmış olan sınır hattında karşılıklı dans ettiler.

İsrail-Mısır sınırı renkli görüntülere sahne oldu. İsrail ve Mısır askerleri tel örgüler ile ayrılmış olan sınır hattında karşılıklı dans ettiler. Sınırın İsrail tarafından çekilen görüntülerde İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı iki kadın askerin popüler İsrailli grup A Wa'nın Arapça olarak seslendirdiği "Habib Galbi" (Kalbimin Sevgisi) şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüldü. Sınırın Mısır tarafında bulunan meslektaşları da kadın askerlerin dansına karşılık verdi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı