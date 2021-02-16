Son dakika haber! İsrail kabinesi "hassas bir güvenlik meselesini" görüşmek üzere birazdan acil olarak toplanacak
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Son dakika haber! İsrail kabinesi "hassas bir güvenlik meselesini" görüşmek üzere birazdan acil olarak toplanacak

16.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:38
Son dakika haber! İsrail kabinesi

Son dakika haberine göre İsrail kabinesinin "hassas bir güvenlik meselesini" görüşmek üzere bu akşam acil olarak toplanacağı bildirildi.

İsrail kabinesinin "hassas bir güvenlik meselesini" görüşmek üzere bu akşam acil olarak toplanacağı bildirildi.

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) yapılacak kabine toplantısında "güvenlik meselesinin" ele alınacağı belirtildi.

Haberde, söz konusu güvenlik meselesinin detayına ilişkin bilgi verilmezken, bu akşamki kabine toplantısının önceden planlanmadığına işaret edildi.

Toplantının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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