Son dakika haber | İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika haber | İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haber | İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Bursa'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, tarihi Ulu Cami bahçesinde bir araya geldi. Burada, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı namazın ardından çok sayıda vatandaş, tekbirler getirerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri katıldı.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı üyeleri de Ulu Cami yanındaki Orhan Parkı'nda toplanarak İsrail'in saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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