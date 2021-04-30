- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü,...
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- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü, 65'ten fazla yaralı.

- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü, 65'ten fazla yaralı

- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü,...
- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü,...
- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü,...
- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü,...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişi öldü
İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişi öldü
İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahnenin çökmesi sonucu 20'si ağır 50 kişi yaralandı
İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahnenin çökmesi sonucu 20'si ağır 50 kişi yaralandı
Son dakika haber: İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.
Son dakika haber: İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.
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