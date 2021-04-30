- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü,...
- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü, 65'ten fazla yaralı.
- İsrail'in kuzeyinde bulunan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı kutlaması sırasında sahne çöktü: 38 ölü, 65'ten fazla yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı