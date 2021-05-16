Son dakika haber... İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
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Son dakika haber... İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bina enkazlarında arama kurtarma çalışması yapılması Enkazdan bir cenazenin çıkarılması İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

Bina enkazlarında arama kurtarma çalışması yapılması

Enkazdan bir cenazenin çıkarılması İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

Son dakika haber... İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
Son dakika haber... İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
Son dakika haber... İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
Son dakika haber... İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.
Son dakika: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
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Son dakika haber... İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi. - Haberler
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