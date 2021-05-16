Son dakika haber... İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

Gelen son dakika haberlerine göre Bina enkazlarında arama kurtarma çalışması yapılması Enkazdan bir cenazenin çıkarılması İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.