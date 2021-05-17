İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk 212 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü zulüm devam ediyor. Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı ise korkunç boyuta ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 212'ye yükseldiğini belirtti. Kudra, hayatını kaybedenler arasında 61 çocuk ve 36 kadının bulunduğunu, yaralı sayısının ise 400'ü çocuk ve 270'i kadın olmak üzere 1400'e ulaştığını ifade etti.

ON BİNLERCE FİLİSTİNLİ EVSİZ KALDI

İsrail'in masum sivilleri evlerinde hedef almaya devam ettiğini ve aşırı güç kullandığını kaydeden Kudra, saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığını ve bu durumun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ve salgın hastalıkların yayılmasına sebep olacağını sözlerine ekledi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu