Son dakika haber! İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı
Son dakika haberi: İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği hava saldırısında, El-Bureyc bölgesindeki bir evde hasar meydana geldi.
15.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:34
İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği hava saldırısında, El-Bureyc bölgesindeki bir evde hasar meydana geldi.
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Kaynak: AA