Son dakika haber: İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar toprağa verildi
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Son dakika haber: İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar toprağa verildi

Son dakika haber: İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabaha karşı düzenlediği saldırıda Şati Mülteci Kampı'nda hayatını kaybeden 8'i çocuk 2'si kadın 10 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabaha karşı düzenlediği saldırıda Şati Mülteci Kampı'nda hayatını kaybeden 8'i çocuk 2'si kadın 10 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ve Mucayide Camisi'nde hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze namazı kılındı.

Ebu Hatap ve El-Hadidi ailelerinden kadın ve çocukların üzerlerinde Filistin bayrakları örtülü cenazeleri, onlarca Filistinlinin katılımıyla kabristana taşındı.

Tekbirler ve İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde taşınan naaşlar, bölgedeki Faluhiye kabristanına defnedildi.

İsrail savaş uçakları, sabaha karşı Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenlemiş, saldırıda Ebu Hatap ve El-Hadidi ailelerinden 2'si kadın 8'si çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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