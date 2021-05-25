Son dakika haber: İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 2 Filistinli tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 2 Filistinli tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesinden Eşref Ebu Ride ile Beyt Hanun beldesinden Mahmud Ebu Cerrad, İsrail'in Filistinli taraflarla yaptığı ateşkesten önce düzenlediği saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.

Öte yandan, sivil savunma ekipleri, Han Yunus'un doğusunda yürüttükleri enkaz çalışmaları sonucu saldırılarda ölen 4 kişinin cesedine ulaştı. Enkaz altından çıkarılanlar için cenaze törenleri düzenlendi.

Son rakamlarla hayatını kaybeden kişi sayısı 253'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son rakamlarla İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden kişi sayısının 253'e yükseldiği, bunların 66'sının çocuk, 39'unun da kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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