Son dakika haber | İsrail'in Gazze saldırılarında şehit düşen 13 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: İsrail saldırılarında şehit olan ve aralarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarının da bulunduğu 13 Filistinli için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

İsrail saldırılarında şehit olan ve aralarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarının da bulunduğu 13 Filistinli için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan yüzlerce kişi öfke sloganları atarak İsrail'den intikam alınmasını istedi.

Şehitlerin naaşı, Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camisi'nde (Ulu Camii) kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta toprağa verildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında Gazze Tugay Komutanı Basım İsa ile 3 Kassam mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze saldırılarında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci