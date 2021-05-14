Son dakika haber! İsrail, iki gün önce vurduğu 14 katlı binanın bombalanma görüntülerini yayınladı

Son dakika haberleri... İsrail Hava Kuvvetleri, iki gün önce abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla bombalama anının görüntülerini yayınladı.