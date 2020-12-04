Son dakika haber | İsrail'i Boykot Hareketinden, "Bahreyn, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak oluyor" nitelendirmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | İsrail'i Boykot Hareketinden, "Bahreyn, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak oluyor" nitelendirmesi

04.12.2020 02:49 | Son Güncelleme: 04.12.2020 02:52
Son dakika haber | İsrail'i Boykot Hareketinden,

Edinilen son dakika gelişmesine göre "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, Bahreyn'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak kabul etme kararını...

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, Bahreyn'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak kabul etme kararını "İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olma" olarak nitelendirdi.

BDS Genel Koordinatörü Mahmud en-Nevacia, Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani'nin, "İsrail ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünler arasında ayrım yapmayacakları" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

AA muhabirine konuşan Nevacia, "Bu haber doğruysa, Arapların ve genel olarak da İslam ülkelerinin tutumundan açık bir sapma olduğunu göstermektedir. Ayrıca uluslararası hukuka göre Bahreyn yönetimini savaş suçlarının ortağı yapmaktadır." dedi.

Nevacia, 1967'den bu yana işgal altındaki topraklarda inşa edilen yerleşim birimlerinin "savaş suçu" kabul edildiğini belirterek, Bahreyn'in attığı bu adımın, mevcut ABD yönetimi ile Binyamin Netanyahu hükümetine olan bağımlılık düzeyini ortaya koyduğunu kaydetti.

Nevacia, Bahreyn halkının sadece yerleşim birimlerinin değil, tüm İsrail ürünlerini boykot edeceğine güvendiğini sözlerin ekledi.

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, dün Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünler için ayrı etiket kullanılmayacağını kaydetmiş ve "Onları (Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri) İsrail ürünleri olarak tanıyacağız. Açıkçası, hangi kısımda, hangi şehirde veya hangi bölgede üretildiği veya tedarik edildiği konusunda bir ayrım görmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak
Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak
TBMM Başkanı Şentop: 'İsrail'in, Siyonizm'in esas meselesi, Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'i gerçekleştirmektir'
TBMM Başkanı Şentop: "İsrail'in, Siyonizm'in esas meselesi, Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'i gerçekleştirmektir"
- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de
- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Ivana Sert Yavuz Bingöl Demet Özdemir
Spor Sörloth Okan Buruk Erol Bulut Sinan Gümüş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İsrail'i Boykot Hareketinden, "Bahreyn, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak oluyor" nitelendirmesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 02:55:58. #1.14#
title