Son dakika haber | İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 300'e yaklaştı
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Son dakika haber | İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 300'e yaklaştı

22.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:52
Son dakika haber | İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 300'e yaklaştı

Son dakika gündem haberine göre İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen Filistinli tutuklu sayısı 296'ya çıktı.

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen Filistinli tutuklu sayısı 296'ya çıktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail cezaevlerinde 31 tutukluda daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece daha önce 265 olarak açıklanan Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 296'ya yükseldi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık 2020'de, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat vermişti.

Bu karara Filistin yönetimi başta olmak üzere uluslararası toplumdan tepki gelmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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