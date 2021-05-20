Son dakika haber! İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı...
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Son dakika haber! İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı...

Son dakika haber! İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı...
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü.'
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