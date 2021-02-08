Son dakika haber: İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gece baskınında 4 polis yaralandı, 5 Filistinli gözaltına alındı
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Son dakika haber: İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gece baskınında 4 polis yaralandı, 5 Filistinli gözaltına alındı

08.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:36
Son dakika haber: İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gece baskınında 4 polis yaralandı, 5 Filistinli gözaltına alındı

Son dakika haberler: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir eve gece baskını düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 4 polis atılan taşlar nedeniyle yaralanırken 5 Filistinli de gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir eve gece baskını düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 4 polis atılan taşlar nedeniyle yaralanırken 5 Filistinli de gözaltına alındı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi unsurlarının Petonya askeri kontrol noktasına molotofkokteyli atan bir şüpheliyi gözaltına almak için Ramallah'ta bir eve baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın sırasında bölgede olay çıktığı ve 4 İsrail polisinin atılan taşlarla yaralandığı belirtilirken, aranan "şüpheli" dahil 5 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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