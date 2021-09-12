Son dakika haber: İsrail güçlerinden Kudüs'te hastane baskını: 3 gözaltı, 1 yaralı
Son dakika haberler: İsrail güçleri, Kudüs'te bir hastaneye baskın düzenleyerek, 3 Filistinliyi gözaltına aldı, 1 kadını da yaraladı.
İsrail güçleri, Kudüs'te bir hastaneye baskın düzenleyerek, 3 Filistinliyi gözaltına aldı, 1 kadını da yaraladı.
İsrail güçleri, Kudüs'ün doğusundaki El Makassed Hastanesi'ne baskın düzenledi. Filistin medyasında yer alan haberler de, baskında İsrail güçleri, 3 Filistinli genci gözaltına alarak, 1 kadını da plastik mermiyle başından yaraladığı belirtildi. Yaralanan kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi. - KUDÜS
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