Son dakika haber: İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısında Filistinli bir kadını öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısında Filistinli bir kadını öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısında Filistinli bir kadını öldürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda Filistinli bir kadını öldürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda Filistinli bir kadını öldürdü.

İsrail güçleri, sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ateş açarak öldürdü. Hayatını kaybeden Filistinli kadının 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Israa Khuzaymah'ın olduğu belirtildi.

Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın İsrail güçleri tarafından kapatıldığı öğrenildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını 'bıçaklı saldırı girişimi' iddiasıyla öldürdü

Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını "bıçaklı saldırı girişimi" iddiasıyla öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Prens William
Spor Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Amelia Hamlin Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısında Filistinli bir kadını öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:37:43. #1.17#