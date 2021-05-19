Son dakika haber! İsrail güçleri El Halil'de Filistinli bir kadını öldürdü
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Son dakika haber! İsrail güçleri El Halil'de Filistinli bir kadını öldürdü

Son dakika haber! İsrail güçleri El Halil'de Filistinli bir kadını öldürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberi... İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 37 yaşındaki beş çocuk annesi olan Filistinli Wafaa El-Baradei'yi silahla vurarak öldürdü.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 37 yaşındaki beş çocuk annesi olan Filistinli Wafaa El-Baradei'yi silahla vurarak öldürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Kiryat Arba'daki kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurdu. DHA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen kadının kimliğinin 37 yaşındaki beş çocuk annesi Wafaa El-Baradei olduğu ifade edildi. İsrail güçlerinin silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle kadını vurduğu belirtilirken, olayın ardından bölge giriş ve çıkışa kapatıldı. İsrail güçleri, öldürülen El Baradei'nin cesedini Filistin sağlık ekiplerine teslim etmeyi reddettiği bildirildi.


- Şeria
Son dakika haber! İsrail güçleri El Halil'de Filistinli bir kadını öldürdü
Son dakika haber! İsrail güçleri El Halil'de Filistinli bir kadını öldürdü
Son dakika haber! İsrail güçleri El Halil'de Filistinli bir kadını öldürdü
Son dakika haber! İsrail güçleri El Halil'de Filistinli bir kadını öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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